Dr. Poliana Leru Este medic primar boli interne si specialist in alergologie si imunologie clinica la Spitalul Clinic Colentina din Bucuresti, avand si competenta in bronhoscopie. Este autor principal a peste 30 de studii clinice, articole si lucrari publicate sau comunicate in tara si in strainatate si al unei carti intitulate: Astmul bronsic - intrebari si raspunsuri (Editura Amaltea, 1999) . A efectuat stagii de perfectionare in clinici de renume din Belgia si Franta, iar din anul 2002 este doctor in medicina.



Cuvantul autorului Bolile alergice reprezinta o patologie a lumii moderne, care tinde sa devina o adevarata 'epidemie' a secolului actual si sa aiba inca multe necunoscute. Se apreciaza ca una din patru persoane sufera o anumita forma de alergie in cursul vietii, prevalenta acestor boli fiind mai mare la copii si adultii tineri. Alergologia si imunologia clinica este o specialitate cu traditie in tara noastra, iar inceputurile sale sunt legate de spitalul Colentina, in urma cu 50 de ani. Cartea se adreseaza tinerilor medici rezidenti in specialitatea alergologie si imunologie clinica, dar si altor specialitati, cum sunt pediatria, pneumologia, dermatologia, medicina interna si medicina de familie, care pot ingriji pacienti cu boli alergice. Dintre nenumaratele intrebari pe care si le poate pune un tanar specialist, am incercat sa le selectionez pe cele mai frecvente si sa le ofer raspunsuri formulate intr-o maniera simpla si accesibila. Am adaugat intrebari pornite din practica personala, alaturi de raspunsuri actuale, oferite de specialisti de renume in domeniu. Sper ca am reusit sa ofer colegilor mei o lectura utila, care va atrage multe alte intrebari si raspunsuri, intr-un domeniu atat de interesant, cum este alergologia moderna.



Expertul in alergie Lucrarea a fost publicata cu sprijinul companieiExpertul in alergie